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Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Tırmanıyor

Güney Çin Denizi'nde Çin'in Filipinler'e ait gemilere engel olması, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:25
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Tırmanıyor

Çin ve Filipinler Arasındaki Tansiyon Yükseliyor

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosuna ait iki araştırma gemisini engellemesi, iki ülke arasında yeni bir gerilim yaşanmasına neden oldu. Filipinler Sahil Güvenliği, olayın Sandy Resifi yakınlarında, Spratly Adaları'nın kuzeyinde meydana geldiğini açıkladı.

Filipin araştırma gemileri, bölgedeki araştırma faaliyetleri sırasında Çin Sahil Güvenlik gemileri tarafından engellendi. Aynı zamanda, Çin donanmasına ait bir helikopterin, kum numunesi toplamak üzere hareket eden iki botun üstünde uçarak araştırma görevini aksattığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği, açıklamalarında bölgeye yasa dışı giren Filipin gemilerinin engellendiğini ve bu araçların uyarılarak uzaklaştırıldığını belirtti. Sandy Resifi, 1974'te Vietnam tarafından işgal edilmiş olup, son 25 yıldır herhangi bir ülkenin tam kontrolünde bulunmamaktadır.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyı ülkelerinin bağımsızlık kazanmasıyla egemenlik ihtilaflarının merkezi haline geldi. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bölgenin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia etmektedir.

Çin'in bu husustaki askeri varlığı, bölge ülkeleri ve ABD tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi 2016 yılında verdiği kararla, Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in tek taraflı egemenlik iddialarının yasal olmadığını belirtmiştir.

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