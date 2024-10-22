Çin ve Hindistan Sınırında Yeni Anlaşma

Çin ve Hindistan Arasındaki Yeni Sınır Anlaşması

Çin, Hindistan ile Himalayalar'daki tartışmalı sınır bölgesinde askeri devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien tarafından yapıldı.

Gerilim Düşürücü Adımlar

Sözcü Lin, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması için gerçekleştirilen çabaların olumlu sonuçlar verdiğini belirtti ve "Taraflar, ilgili meselelerde anlaşmaya varmıştır." açıklamasında bulundu.

Hem Askeri Hem Diplomatic İletişim Süreçleri

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, daha önce iki ülke arasında gerilime yol açan Ladakh bölgesinin doğusundaki Fiili Kontrol Hattı üzerindeki karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sınır Anlaşmazlığı ve Tartışmalar

Çin ile Hindistan arasındaki 3.500 kilometre uzunluğundaki belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına sebep olmakta. Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı bölgedeki 90.000 kilometrekarelik arazisinde hak iddia ederken, Yeni Delhi ise 38.000 kilometrekarelik Aksay Çin bölgesinin Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Çatışma ve Askeri Yığınak

2020 yılı Haziran ayında Galwan Vadisi'nde meydana gelen çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybettiği, Çin tarafının ise 4 askerinin ölü bulunduğunu bildirdiği belirtiliyor. Bu olayın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda hakimiyet sağlamaya yönelik hazırlıklar yaptı.

Görüşme Süreçleri

Sınırdaki gerilimi azaltmak amacıyla gerçekleştirilen askeri görüşmeler, Şubat 2021'den bu yana toplam 21 tur gerçekleşti. Bu süreçte, taraflar Pangong Gölü ve Gogra bölgesindeki askerleri çekme konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat'da Moldo-Çuşul hudut noktasında yapıldı ve iki taraf da belirsiz sınır hattının belirlenmesine yönelik çözümler üzerine odaklandığını bildirdi.