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Çin ve Rusya, Ortak Denizaltısavar Tatbikatına İki Muhrip ve Bir Fırkateynle Katıldı

Çin, Rusya ile birlikte Pasifik Okyanusu'nda denizaltısavar tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:55
Çin ve Rusya, Ortak Denizaltısavar Tatbikatına İki Muhrip ve Bir Fırkateynle Katıldı

Çin ve Rusya Ortak Denizaltısavar Tatbikatı İcra Etti

Çin, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında Rusya ile ortak denizaltısavar tatbikatı gerçekleştirdi. Bu eğitimler çerçevesinde Çin, iki muhrip ve bir fırkateynle yer aldı.

Tatbikatın Detayları

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Tip 055 sınıfı Vuşi muhribi, Tip 052D Şining muhribi ve Tip 054A sınıfı Linyi fırkateyninin tatbikata katıldığı belirtildi. Ayrıca, destek amaçlı bir ikmal tankeri ve denizaltısavar görevine uygun üç gemi helikopterinin de Çin filosuna dahil olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Katkıları

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın iki ülkenin Kuzeybatı Pasifik'te yürüttüğü ortak devriye faaliyetinin bir parçası olduğunu duyurdu. Rusya'dan, denizaltısavar özellikleri ile bilinen Amiral Panteleyev ve Amiral Tributs muhriplerinin yanı sıra, Ka-27PL tipi denizaltısavar helikopterlerinin de tatbikatta yer aldığı bildirildi. Helikopterin, tatbikatta farazi düşman denizaltısının tespitinde kullanıldığı aktarıldı.

Önceki Tatbikat ve İşbirlikleri

Bu tatbikat, aynı bölgede geçen ay gerçekleştirilen Kuzey/Etkileşim-2024 adlı ortak tatbikattan sonra icra edildi. Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nde yürütülen önceki tatbikatta ise her iki ülkenin güçleri, düşman saldırılarını püskürtme ve savunma manevraları gerçekleştirmişti. Çin Savunma Bakanlığı, tatbikatın iki ülke orduları arasındaki stratejik koordinasyonu artırmayı ve güvenlik tehditlerine karşı ortak tepki verebilme yetisini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Son olarak, Çin ve Rusya'nın geçen hafta ilk kez Kuzey Buz Denizi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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