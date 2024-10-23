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Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-43 03' uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:14
Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Fırlattı

Çin Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, uzaktan algılama yeteneklerine sahip "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularının en yeni grubunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Bu gelişme, Çin haber ajansı Xinhua tarafından duyuruldu.

Fırlatma Detayları

"Yaogan-43 03" uyduları, Long March 2D roketi ile Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi. Fırlatmanın ardından uyduların, planlanan yörünge konumlarına yerleştikleri bildirildi.

Tarihçesi ve Amaçları

Bu fırlatma, Long March roketleri için gerçekleşen 542'nci taşıma operasyonu olarak kayıtlara geçerken, "Yaogan-43 01" grubundaki 3 uydu 16 Ağustos'ta, "Yaogan-43 02" grubundaki 5 uydu ise 3 Eylül'de uzaya gönderilmişti. "Yaogan" ismi, Çince'de uzaktan algılama anlamına gelmektedir ve bu özellikteki optik uyduların, Alçak Yer Yörüngesi'nde uydu ağları kurmak için yörünge teknolojilerini test etmek amacıyla kullanılacağı belirtiliyor.

Askeri Kullanım İddiaları

Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı kullanıldığını ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kontrol edildiğini iddia ediyor. Bu iddialar, uzayın yanı sıra siber ve elektronik harp alanlarında da stratejik destek sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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