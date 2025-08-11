DOLAR
Çınarcık'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası büyük ilgi gördü ve dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:46
Çınarcık'ta 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

Yalova’nın Çınarcık ilçesi, sporseverlerin akınına uğradı. Çınarcık Belediyesi ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, beklenenden daha fazla ilgi topladı.

Turnuva, Karpuzdere Mahallesi’ndeki Nilgün Gökhan Kurşunlugil Çocuk Parkı’nda yapıldı ve farklı yaş kategorilerinde mücadeleler düzenlendi. Açılış atışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Avni Kurt, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini dile getirdi.

Büyük Erkekler kategorisinde “Öylesine Geldik”, Yıldız Erkeklerde “Beyaz Zenciler”, Genç Erkeklerde ise “Teşvikiyegücü” takımları birinci olarak ödül kazandı. Dereceye giren takımlara ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı tarafından takdim edildi.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin her yıl geleneksel olarak devam edeceğini belirtirken, sporun yaygınlaşmasına büyük katkı sağlanacağını vurguladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, yoğun ilgi gördü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, yoğun ilgi gördü.

