Çınarcık ve Koru Belediyelerine 4 milyon 11 bin lira ceza: Yalova'da deniz kirliliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denizi kirleten Çınarcık ve Koru belediyelerine idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, Çınarcık Belediyesine atık su altyapısındaki taşkın nedeniyle 2 milyon 674 bin lira, mevzuata aykırı atık su deşarjı yapan Koru Belediyesine ise 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Toplam ceza tutarı 4 milyon 11 bin lira olarak açıklandı.

Çınarcık'ta tespit edilen kirlilik

Bakanlık ekipleri, Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki taşkın ihbarı üzerine yaptıkları incelemede hattın taşarak denize deşarj olduğunu tespit etti. Söz konusu kirliliğin Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesindeki etkileri nedeniyle Çınarcık Belediyesine ağır idari yaptırım uygulandı.

Koru'da doğrudan deşarj ve analiz sonucu

Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Denetimler sırasında, Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize doğrudan deşarj yapıldığı saptandı.

Deşarj alanından alınan numunelerin analizinde, atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirlendi ve bu gerekçeyle Koru Belediyesine 1 milyon 337 bin lira idari para cezası verildi.