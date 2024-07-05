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Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapıyor! Erdoğan açıklayacak...

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yaparak büyük bir fabrika kurma kararı aldı. Türkiye'nin bu dev anlaşmayı pazartesi günü resmen duyurması bekleniyor. Bloomberg'in haberine göre, Türkiye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda BYD, Manisa'da dev bir üretim tesisi açacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 17:08
Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapıyor! Erdoğan açıklayacak...

BYD'nin Avrupa pazarına daha kolay erişim sağlaması beklenen yeni fabrika, Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması avantajından faydalanacak. Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırma kararının ardından, Türkiye'nin bu tür yatırımları teşvik etme adımları hız kazandı.

BYD'nin Türkiye'deki bu büyük yatırım kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Manisa'da gerçekleştirilecek bir törenle resmiyet kazanacak.

BYD Hakkında

BYD Co Ltd., Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketi olup, otomobil, pil ve elektronik eşya parçaları üretimi yapmaktadır. Wang Chuanfu tarafından 1995 yılında kurulan şirketin merkezi Shenzhen'de bulunmaktadır. Türkiye pazarında halihazırda ATTO 3 modeli ile temsil edilmektedir.

Bu yeni fabrikanın Türkiye'nin otomotiv üretim kapasitesini artırması ve istihdam yaratması beklenirken, BYD'nin Türkiye'deki bu stratejik yatırımı, ülke ekonomisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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