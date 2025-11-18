Cırtıman'da 15 Yıllık Parke Yol Sıcak Asfalta Kavuştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesinde 15 yıldır kullanılan ve bozuk olan parke yolun zemin çalışmasını tamamladıktan sonra sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın Ayrıntıları

Belediye ekipleri, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve eğimli mahallelerinde yaşanan yol problemlerini çözmek amacıyla başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Cırtıman Mahallesi'nde daha önce parke olarak kullanılan ve kullanımı zorlaşan yolun zemin hazırlığını tamamladıktan sonra sıcak asfalt dökerek yolu yeniledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, mahalle genelinde ulaşımı olumsuz etkileyen bölgelerin yenilendiğini ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerin kent genelinde eşit şekilde devam ettiğini bildirdi.

Muhtarın Açıklaması

Muhtar Abdurrahman Yıldırım, 15 sene önce parke yapılan yolun şu an asfalta kavuştuğunu belirterek HBB Başkanı Mehmet Öntürke ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

