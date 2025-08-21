DOLAR
Cizre'de Kardeş Sürücülerin Tır Kazası: Ağabey Öldü, Kardeşi Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki kardeşin kullandığı tırların çarpıştığı kazada, sürücülerden Mehmet Bilen yaşamını yitirdi, kardeşi Fidail Bilen yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:54
Kaza Detayları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada Mehmet Bilen (43) hayatını kaybetti, kardeşi Fidail Bilen (33) yaralandı.

23 AAF 502 plakalı tırı kullanan Mehmet Bilen, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in idaresindeki 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürüklenerek beton bariyerlere çarparak durabildi.

Müdahale ve Hastane Süreci

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Fidail Bilen, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Bilen kurtarılamadı.

