Cizre'de Mağarada Define Ararken 55 Yaşındaki Şahıs Ölü Bulundu

Cizre Düzova köyünde define aramak için girilen mağarada 55 yaşındaki kişi ölü bulundu; bölgede KBRN önlemleri uygulanıp kazma, kürek ve jeneratör bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:46
Olayın Detayları

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada hareketsiz şekilde bulunan 55 yaşındaki bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, mağara içerisinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alarak KBRN ölçümleri gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde mağara içerisinde jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemelerinin bulunduğu, şahsın birkaç gündür içeride ölü halde olabileceği değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

