Cizre’de Öğretmenlere "Akran Zorbalığı" Eğitimi: Güvenli Okul Hedefi

Seminer ile öğretmenlerin kapasitesi artırıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, okullarda güvenli, huzurlu ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenlerin akran zorbalığı konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesi için içerik ve örnek uygulamalar paylaşıldı.

Seminere, Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim görevlisi uzman psikolojik danışman Agit Işık tarafından verilen eğitimle; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Etkinlik, ilçedeki eğitim kalitesini yükseltmeyi ve öğrencilerin psikolojik ile sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, seminerle ilgili yaptığı açıklamada, eğitim sisteminin hiçbir kademesinde zorbalığa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı: "Öğrenciden öğretmene, öğretmenden öğrenciye ya da öğrenciler arasında meydana gelebilecek her türlü zorbalık davranışın kararlılıkla önlenecektir. Okul, öğrencilerimizin aile ortamından sonra sosyal yaşamı deneyimlediği en önemli öğrenme alanıdır. Bu bilinçle, okullarımızda sağlıklı, huzurlu ve güven dolu bir eğitim ortamı inşa etmek için akran zorbalığıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu seminer, öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını güçlendirerek okullarımızın öğrencilerimiz için daha güvenli, kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamlarına dönüşmesine katkı sağlayacaktır."

Yetkililer, benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirterek okulların güvenlik ve öğrenci refahını ön plana alan politikaların devam edeceğini açıkladı.

