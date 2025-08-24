Cizre'de Park Görevlisi Bıçaklandı: H.B. Ağır Yaralandı

Kale Mahallesi Surdibi Aile Parkı'nda gece saatlerinde yaşanan kavga

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kale Mahallesi sınırlarındaki Surdibi Aile Parkı'nda görevli olan H.B., gece saatlerinde yaşanan bir tartışma sonucu bıçaklandı.

İddiaya göre, H.B.'nin bir grup genci çimlere basmamaları için uyarmasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.B., Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.