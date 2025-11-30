Cizre Kitap Fuarı'na 10 Günde Yüz Bini Aşkın Ziyaretçi

Cizre Kitap Fuarı 10 gün süren yoğun ilginin ardından sona erdi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen Cizre Kitap Fuarı, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma söyleşisi ile sona erdi. Yoğun ilgi gören fuarı 10 günde yüz bini aşkın kişi ziyaret etti.

Etkinlik, katılımcılar ve sergilenen eserler

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı tarafından Sanat ve Sevgi Sokağı’nda 21 Kasım tarihinde açılan "Cezeri’nin izinde kardeşlik ruhuyla Türkiye yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" kapsamında 120 yayınevi ve çok sayıda yazar, 80 stantta kitaplarını sergiledi. Fuara gelen ziyaretçiler, ünlü yazarların söyleşilerini dinleme ve kitaplarını satın alma imkanı buldu.

Söyleşi ve imza günleri

Fuar programı çerçevesinde Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Cizrelilerle bir araya geldi. Söyleşi sonunda Sırma, standları gezerek okurlarına kitaplarını imzaladı ve ziyaretçilerle kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Yetkililerden ve ziyaretçilerden değerlendirmeler

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Bugün Cizre Kitap Fuarı’nı kıymetli hocamız İhsan Süreyya Sırma ile harika bir söyleşi ile noktaladık. Bu kitap fuarı da bizi heyecanlandıran, 10 gün boyunca kitaba, çok değerli yazarlara, akademisyenlere doyuran çok güzel bir fuar oldu. Ciddi anlamda bir yoğunluk vardı, ilgi vardı. Vatandaşlarımızın kitaba susadığını, ilim aşığı olduğunu bir kere daha buradan gördük. Cizreliler Melaye Ciziri’ye, İsmail Ebul-İz El-Cezeri’ye, Fakiye Tayran’a, İbni Esir’lerinin evlatları olduklarını, onlara layık bir nesil olduklarını bu fuarda bence gösterdiler. Çünkü Cizre bir ilim, irfan, kültür memleketi. Biz bu etkinliğe başlarken ilgiyi de merak ediyorduk. Ama bu muazzam yoğunluk bizi motive etti. İnşallah seneye daha büyük, daha güzel bir etkinlikle bunu gelenekleştirmek istiyoruz. Kitap ile hemhal olmak gençlerimizin yapabileceği en güzel şey. Cizre Kitap Fuarı kapsamında da çok güzel kültürel faaliyetler yapıldı."

Fuarı ziyaret eden Sabgatullah Anmal, fuarda yüzlerce yazarın ve yayınevinin bulunmasının önemine dikkat çekerek, "İlçede burada bulunmayan kitapların ayağımıza gelmesi bizim için sevindirici oldu. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Osman Aşkın ise organizasyonun yayınevi ve yazar katılımı açısından çok büyük ve başarılı olduğunu vurguladı.

Kitapseverlerden Amine Çağırcı da fuarı beğendiklerini belirterek, "Kitaplarımızı aldık, okuduk, değerlendirdik. Birçok yazarla tanışma fırsatımız oldu. Onları dinledik, onlarla fotoğraf çektirme fırsatımız oldu. Bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını tercih ediyoruz. Bu anlamda da bu fuarın açılmasında emekleri olanlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Cizre Kitap Fuarı hem ziyaretçi sayısı hem de zengin programıyla bölgede kitap ve kültür etkinliklerine yönelik talebin yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

