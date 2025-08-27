DOLAR
CNN Travel: Türk Kahvesi — 500 Yıllık UNESCO Mirası

CNN Travel, 500 yıllık geçmişiyle UNESCO listesinde yer alan Türk kahvesinin tarihini, pişirme yöntemlerini ve sohbet-fal kültürünü tanıttı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:55
CNN Travel, Türk kahvesinin tarihini ve kültürünü anlattı

CNN Travel, 500 yıllık geçmişiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde yer alan Türk kahvesi ve bu kahve etrafında gelişen kültürü mercek altına aldı.

"Türk kahvesine sadece bir içecek demek onu hafife almak olur." ifadesine yer verilen haberde, Türk kahvesinin Osmanlı döneminden günümüze uzanan yolculuğu detaylandırıldı.

Haberde, Türk kahvesinin "tüm modern kahvelerin atası" olduğu vurgulanırken, kahvenin kısa sürede sosyal yaşantıyı nasıl etkilediğine dikkat çekildi.

Yazıda, ilk kahvehanelerin açıldığı 1500'lü yıllarda Osmanlı kentlerinde kahvenin hızla yayılması ve toplum hayatındaki rolü ele alındı. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren gelişen kahve kültürünün izleri haberde aktarıldı.

Türk kahvesini diğerlerinden ayıran en önemli unsurun pişirme yöntemi olduğu belirtildi; cezvede, kumda ve çeşitli tekniklerle hazırlama yöntemleri haberde yer buldu.

Ayrıca, kahvenin küçük fincanlarda ikramı, sohbet eşliğinde yavaşça içilişi ve geleneğin bir parçası olan fal bakma ritüeli de haberde detaylandırıldı. Türkiye'de Türk kahvesinin en keyifli şekilde içilebileceği mekanlar da haber kapsamında sıralandı.

