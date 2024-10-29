CNN Yayınında Girdusky'nin Mehdi Hasan'a Yönelik Yorumlarına Tepki

CNN Programında Girdusky'nin Tepki Çeken Yorumu

Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan "CNN Newsnight with Abby Phillip" programında, yazar Ryan James Girdusky tarafından, Filistin'e destek veren Müslüman gazeteci Mehdi Hasan'a yönelik yapılan bir yorum büyük yankı uyandırdı. Girdusky, Hasan'a "Umarım çağrı cihazın patlamaz." diyerek Lübnan'da yaşanan traji komik bir duruma göndermede bulundu.

Olayın Seyri

Girdusky'nin yorumu, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Madison Square'da bulunduğu bir miting üzerine yapılan sohbet sırasında meydana geldi. Hasankendi sık sık Yahudi karşıtı olarak damgalandığını belirtirken, Girdusky, Hasan'ın bu saldırılara alışkın olduğunu söylemesine atıfta bulunarak bu resmi geçiştiren bir espri yaptı.

CNN'den Cevap

CNN yönetimi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "CNN'de ya da yayınımızda ırkçılığa ya da bağnazlığa yer yoktur." dedi. Açıklamada, program konuklarının küçük düşürülmesine veya saygı sınırlarını aşan davranışlara müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Girdusky'nin bir daha kanalda yer almayacağı vurgulandı.

Girdusky'nin Tepkisi

Girdusky, CNN'in kararına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kanalın çifte standart uyguladığını öne sürdü. "Anlaşılan o ki şaka yaparsanız CNN'e çıkamıyorsunuz." şeklinde bir ifade kullandı.

Lübnan'daki Patlamalar

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eşzamanlı patlamalar gerçekleşti. Bu olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirirken, 2,323 kişi de yaralandı. 18 Eylül'de ise pek çok telsizin patlatılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 608'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, Israel'den herhangi bir açıklama gelmedi.