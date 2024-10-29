DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.034,86 -0,4%
BITCOIN
2.443.670,02 -2,51%

CNN Yayınında Girdusky'nin Mehdi Hasan'a Yönelik Yorumlarına Tepki

CNN'de Girdusky'nin Hasan'a sarf ettiği sözler sonrası gelen tepkiler ve kanalın açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:25
CNN Yayınında Girdusky'nin Mehdi Hasan'a Yönelik Yorumlarına Tepki

CNN Programında Girdusky'nin Tepki Çeken Yorumu

Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan "CNN Newsnight with Abby Phillip" programında, yazar Ryan James Girdusky tarafından, Filistin'e destek veren Müslüman gazeteci Mehdi Hasan'a yönelik yapılan bir yorum büyük yankı uyandırdı. Girdusky, Hasan'a "Umarım çağrı cihazın patlamaz." diyerek Lübnan'da yaşanan traji komik bir duruma göndermede bulundu.

Olayın Seyri

Girdusky'nin yorumu, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Madison Square'da bulunduğu bir miting üzerine yapılan sohbet sırasında meydana geldi. Hasankendi sık sık Yahudi karşıtı olarak damgalandığını belirtirken, Girdusky, Hasan'ın bu saldırılara alışkın olduğunu söylemesine atıfta bulunarak bu resmi geçiştiren bir espri yaptı.

CNN'den Cevap

CNN yönetimi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "CNN'de ya da yayınımızda ırkçılığa ya da bağnazlığa yer yoktur." dedi. Açıklamada, program konuklarının küçük düşürülmesine veya saygı sınırlarını aşan davranışlara müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Girdusky'nin bir daha kanalda yer almayacağı vurgulandı.

Girdusky'nin Tepkisi

Girdusky, CNN'in kararına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kanalın çifte standart uyguladığını öne sürdü. "Anlaşılan o ki şaka yaparsanız CNN'e çıkamıyorsunuz." şeklinde bir ifade kullandı.

Lübnan'daki Patlamalar

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eşzamanlı patlamalar gerçekleşti. Bu olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirirken, 2,323 kişi de yaralandı. 18 Eylül'de ise pek çok telsizin patlatılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 608'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, Israel'den herhangi bir açıklama gelmedi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
5
Gürz-24 Operasyonu'nda İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Almanya'dan İran'a Sert Tepki: Cemşid Şarmehd İdam Edildi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek