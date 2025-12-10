Çocuk Kan Hastalıklarında Erken Tanı Uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde çocukluk çağında görülen kan hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ekrem Ünal, ailelerin erken belirtileri fark etmesinin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını vurguladı.

Sık görülen hastalıklar ve erken tanının önemi

Prof. Dr. Ünal, çocuklarda en sık rastlanan kan hastalıklarının kansızlık (anemi), lösemi, pıhtılaşma bozuklukları ve talasemi olduğunu belirterek, erken tanının tedavi başarısını artırdığını söyledi. Son yıllarda farkındalığın artmasıyla birlikte hastaneye başvuruların daha erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Kök hücre nakli ve bağışıklık sistemi bozuklukları

Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda vücudun bağışıklığını tamamen yeniden kurmak için en etkili yöntemin kök hücre nakli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Doğuştan bağışıklık sistemi zayıf olan bazı çocuklar, mikroplarla savaşmakta zorlanır ve sık sık ağır enfeksiyonlar geçirir. İşte bu durumda, vücudun savunma sistemini tamamen yeniden kurmamızı sağlayan en etkili yöntem kök hücre naklidir." dedi.

Ailelere uyarılar: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Ünal, aileleri şu belirtiler konusunda dikkatli olmaları için uyardı: sürekli yorgunluk ve solukluk, iştahsızlık, morarma eğilimi, sık enfeksiyon geçirme, uzun süren ateş, kemik ve eklem ağrıları. Bu tür belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini; erken dönemde yapılan kan tahlillerinin ciddi hastalıkların önüne geçebildiğini vurguladı.

Medical Point Gaziantep’te tanı ve tedavi imkanları

Hastane bünyesinde çocuk hematolojisi ve onkolojisi alanında kapsamlı tarama, kemik iliği nakli ve akıllı ilaçlar dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemlerinin uygulandığını aktaran Prof. Dr. Ünal, multidisipliner yaklaşımla birçok hastalığın başarıyla yönetildiğini ifade etti.

Son söz: Düzenli kontrollerin önemi

Ünal, ailelere düzenli sağlık kontrollerini aksatmama çağrısında bulunarak, "Çocukluk çağı kan hastalıkları ve bağışıklık sistemi hastalıklarında, doğru zamanda müdahale edildiğinde büyük oranda kontrol altına alınabilen rahatsızlıklardır" diye konuştu.

PROF. DR. EKREM ÜNAL