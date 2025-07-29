Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu Gerçekleştirildi

Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde, "Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyum, çocukların ev, okul, park ve kentsel yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları erişilebilir ve güvenli çevrelerin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı’nın Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, programda yaptığı konuşmada çocukların yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarının önemine değindi. Erişilebilir mimari düzenlemelerin herkes için hayati bir gereklilik olduğuna vurgu yaparak, erişilebilirliğin sadece engelli bireyler için değil, yaşlılar, hamileler, bebek arabası kullananlar ve tüm yaş gruplarındaki çocuklar için gerekli olduğunu belirtti.

Ulusal Erişilebilirlik Günü ve Komisyon Kurulması

Tarıkdaroğlu, 16 Mayıs'ın Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak ilan edildiğini anımsatarak, Bakanlık bünyesinde bir "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Komisyonu"nun kurulduğunu duyurdu.

UNICEF’in Rolü

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, erişilebilirliğin engelli çocuklar için taşıdığı önemi vurguladı. Engelli çocuklara yönelik gerçekleştirilen ortak çalışmalardan duydukları gururun altını çizen Marchi, UNICEF'in her zaman destek için hazır olduğunun altını çizdi.

Sunumlar ve Tartışmalar

Program kapsamında düzenlenen üç farklı oturumda, kamu kurumu uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri, çocuklar için erişilebilirlik ve güvenlik konularında görüşlerini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde "Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde "Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi.