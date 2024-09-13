Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Konusunda Sert Önlemler Talep Ediliyor

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, çocuk istismarına karşı sert önlemler alınmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:02
Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Konusunda Sert Önlemler Talep Ediliyor

Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Konusunda Ciddi Önlemler Gerekiyor

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kefser Ofluoğlu, çocuk istismarına yönelik şiddetin önlenmesi için acil önlemler gerektiğini dile getirdi.

Ofluoğlu, düzenlediği basın toplantısında, "Cezaların affı ya da indirimi olmaksızın çocuk cinsel istismarına karışanların cerrahi veya kimyasal kastrasyona tabi tutulması zorunlu hale gelmelidir," dedi. Ofluoğlu, çocukların güvenliği için adaletin sağlaması ve caydırıcı cezaların uygulanması konularında kararlılık mesajı verdi.

Çocukların Korunması Devletin Temel Görevlerinden

"Çocuklar ve bebekler, korunmaya muhtaç her birey için yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü devletin temel görevlerindendir," diyen Ofluoğlu, devletin anne-baba gibi kötü muameleden koruma yükümlülüğüne vurgu yaptı.

Son Olaylar İstismar Konusunu Gündeme Taşıdı

Ofluoğlu, Narin Güran'ın ölümü sonrası istismar olaylarının tekrar gündeme gelmesi ile ilgili olarak, "Devletin varlığının hissedilmediği bir süreç hepimizi yaraladı," şeklinde konuştu.

Ofluoğlu, ceza uygulamalarının yetersiz olduğu ve faillerin genellikle cezasız kaldığı görüşünü savunarak önlem alınması gerektiğini belirtti.

Farkındalık ve Eğitim Önemli

Ofluoğlu, kamu vicdanını yaralayan iyi hal indirimi gibi uygulamaların son bulması gerektiğini vurguladı. "Cinsel istismarın kabul edilemezliği konusunda toplumsal farkındalık artırılmalıdır," dedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı, bu sorunların tekrarlanmaması için durmayacaklarını BT sürecin hız kazanmasını istedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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