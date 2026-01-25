Çocuklarda Grip Alarmı: Belirtiler ve Korunma Önerileri

Dr. Ufuk Sevgican, okul çağındaki çocuklarda hızla yayılan grip vakalarında erken teşhis, destekleyici bakım ve aşı önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:09
BURTOM Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Sevgican, özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklar arasında hızla yayılan ve yüksek derecede bulaşıcı olan grip vakalarına karşı aileleri uyardı.

Dr. Sevgican, hastalığın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "İnfluenza, basit bir soğuk algınlığı değildir. Daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu hastalıkta, erken belirtilerin fark edilmesi, geç kalmadan hekime başvurulması ve korunma yollarının bilinmesi büyük önem taşır".

Çocuklarda sık görülen belirtiler

Dr. Sevgican, çocuklarda en sık rastlanan bulguları şu şekilde sıraladı: yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik ve iştahsızlık, baş, boğaz, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, tıkanıklığı ile öksürük.

Ayrıca küçük çocuklar ve bebeklerde ishal ve huzursuzluk, emmede azalma, kusma, sürekli ağlama ve huzursuzluğun gribin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Tedavi ve korunma önerileri

Belirti görüldüğünde mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini hatırlatan Sevgican, tedavinin temelinin "destekleyici bakım" olduğunu vurguladı. Tedavi ve korunma ile ilgili önerileri şöyle:

Bol sıvı alımı ve yeterli istirahat iyileşmenin anahtarıdır. Ateş düşürücüler doktor önerisiyle ve doğru dozda kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda antiviral ilaçlar reçete edilebilir. Grip virüs kaynaklı olduğu için antibiyotikler rutin olarak kullanılmaz; ancak bakteriyel bir enfeksiyon eklenirse tercih edilir.

Çocuğun bulunduğu oda düzenli olarak havalandırılmalı. Uzmanlar, influenzadan korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu vurgulamakta; özellikle risk grubundaki çocukların her yıl aşılanması önerilmektedir.

El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve kalabalık ortamlarda maske kullanılması tavsiye edilir. Bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı, dengeli ve doğal beslenme ile yeterli uyku önemlidir. Salgın dönemlerinde kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı ve yaşam alanları sık sık havalandırılmalıdır.

