Çocuklarda Özgüven Nasıl Gelişir? DÜKAM Bilim Kafe'sinde İpuçları

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Çocuğumda Özgüveni Nasıl Geliştiririm?" adlı Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Lisesinde yapıldı ve üniversitede üretilen bilginin toplumla paylaşılması hedeflendi.

Çocuk, anne ve babasının aynasıdır

Doç. Dr. Abdi Güngör konuşmasına "çocuk, anne ve babasının aynasıdır" ifadesiyle başladı ve çocukların özgüven düzeyinin büyük ölçüde ebeveyn tutumlarına bağlı olduğunu vurguladı. Güngör, çocukların birer birey olarak kabul edilmesinin önemine dikkat çekti ve birçok ailenin bunu yeterince uygulamadığını belirtti.

Çocuklar çok iyi bir gözlemci ama yanlış değerlendiricidir

Doç. Dr. Güngör, çocukların çevreyi çok iyi gözlemlediğini ancak sıklıkla yanlış değerlendirmeler yaptığını ifade etti. Kişiliğin ilk 5-6 yılda şekillendiğini söyleyen Güngör, ihmal edilmiş ve şımartılmış çocuk kavramlarına değindi. Yeterli ilgi görmeyen çocukların özgüveninin düşük olma eğiliminde olduğunu, şımartmanın ise maddi durumla doğrudan ilişkili olmadığını aktardı.

Sınırsız sevgi, optimum sınır

Güngör, özgüven gelişimi için en net formülün "sınırsız sevgi, optimum sınır" olduğunu belirtti ve çocuklarda suçluluk duygusu oluşturmanın en büyük tehlike olduğuna dikkat çekti. Ayrıca tembellik davranışının temelinde cesaretin kırılmasının, erteleme eğiliminin ise mükemmeliyetçiliğin yattığını anlattı. Nasihat ve öğüt vermenin tek başına etkili olmadığını, değişimin çocuk tarafından yaşanarak gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle devam etti ve Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay tarafından Doç. Dr. Abdi Güngöre teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜKAM) VE TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “ÇOCUĞUMDA ÖZGÜVENİ NASIL GELİŞTİRİRİM?” ADLI BİLİM KAFE ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.