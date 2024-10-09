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Çocukların Psikolog Eşliğinde İfadeleri Alınacak

İçişleri Bakanı, Telegram ve Discord'da uygunsuz içerik paylaşan çocukların ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:12
Çocukların Psikolog Eşliğinde İfadeleri Alınacak

Uygunsuz İçerik Paylaşımıyla Tartışma Yaratan Olaya Müdahale

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord platformlarında uygunsuz içerik paylaşan iki çocuğun ifadelerinin, psikolog desteği ile alınacağını duyurdu.

Şüpheliler Tespit Edildi

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Discord'da suç unsuru içerikleri paylaştığı tespit edilen 12 yaşındaki B.T. ile Telegram'daki bir grup üzerinden "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" içeriklerle paylaşımlarda bulunan 13 yaşındaki A.D.C.'nin İzmir Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından muhafaza altına alındığını belirtti.

Adaletin Sağlanacağına Dikkat Çekildi

Bakan Yerlikaya, her iki çocuğun ifadelerinin alım sürecinde bir psikologun da bulunacağını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve manevi değerlerimizi zorlaştıran, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan elektronik zorbalığa asla göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötü yola sapan düşüncelere alet edenler, nerelerde olursa olsun, birer birer yakalanıp adalet önüne çıkarılacak."

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