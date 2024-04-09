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Çocukların sosyal medya kavgası, parkta vahşete dönüştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Y.H.K (16) ve A.K (16) arasında yaşanan sosyal medya tartışması, parka taşındı. Çocuklardan oluşan iki grup arasında çıkan kavga, vahşete dönüştü. Parkta yaşanan kavga sırasında bıçaklanan Ege Hepbalıkçılar (16) hayatını kaybetti. Yaşananlarla ilgili 6 çocuk tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:15
Çocukların sosyal medya kavgası, parkta vahşete dönüştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay, 7 Nisan günü meydana geldi. Y.H.K (16) ve A.K (16) isimli çocuklar, sosyal medyada bir tartışma yaşadı. Çocuklar arasındaki yaşanan tartışma, Hürriyet Parkı’na taşındı. Çocuklardan oluşmakta olan iki grup, parkta karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen kavgada Ege Hepbalıkçılar, 6 yerinden bıçaklandı. 

Ege Hepbalıkçılar hayatını kaybetti

Kavgaya karışan çocuklar hızla olay yerinden kaçarken, 16 yaşındaki Ege ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ege Hepbalıkçılar (16), hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karışan kişiler, ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen çocuklardan 7’sinden 6’sının tutuklandığı belirtildi.

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