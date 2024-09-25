Çocukların Sosyal Medya Problemleri Artıyor

Çocukların Sosyal Medya Davranışları Üzerine Önemli Araştırma

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 2018-2022 yılları arasında çocukların sosyal medya kullanımında "problemli" davranışlarının %4 oranında arttığı belirlendi.

Yapılan Çalışmanın Detayları

DSÖ'ye ait olan "Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Davranışları" başlıklı çalışma, 2021-2022 döneminde yapılan anket sonuçlarını içeriyor. Araştırmada, Avrupa ve Asya'dan 44 ülke göz önünde bulundurularak, 11, 13 ve 15 yaşlarındaki yaklaşık 280 bin çocuğun sosyal medya ve dijital oyunlardaki davranışları incelendi.

Kovid-19'un Etkileri

2022 yılında katılımcıların %11'inin sosyal medyada "problemli" davranışlar sergilediği belirlendi; bu oran 2018'de %7 olarak kaydedilmişti.

Kullanım İstatistikleri

Rapora göre, katılımcıların %32'si "yoğun kullanıcı", %44'ü "aktif kullanıcı", %12'si ise "aktif olmayan kullanıcı" olarak sınıflandırıldı. Özellikle 13 yaşındaki çocuklarda problemli sosyal medya kullanımı daha yaygınken, katılımcıların %34'ünün her gün dijital oyun oynadığı saptandı. Ayrıca, çocukların %22'sinin günde en az 4 saat oyun oynadığı dikkat çekti.

Erkeklerin, kızlara oranla daha uzun süre ve daha sık oyun oynadığı belirlendi. 13 yaşındaki erkekler için günlük dijital oyun oynama süresi en üst seviyeye çıkarken, kızlar için bu durumun 11 yaşında yoğunlaştığı görüldü.

Araştırmadan Çıkan Sonuçlar

Katılımcıların %20'sinin oyun oynamayanlar, %68'inin "problemli olmayan oyuncular" ve %12'sinin "problemli olma riskinde" olduğu tespit edildi.

Raporda, sosyal medya ve dijital oyunların gençler için faydalı olabileceği ancak "problemli davranışlar" sergileyen çocuk sayısının artış gösterdiği belirtildi. Ülkelerin, gençlerin dijital teknolojiye erişiminde düzenleyici tedbirleri yeniden gözden geçirmesi ve "sağlıklı çevrimiçi davranışların teşvik edilmesi" gerektiği ifade edildi.

Ebeveynler ve Yasaların Rolü

Son olarak, sosyal medya ve dijital oyunlarda yaş kısıtlamasının önemi vurgulandı. Ebeveynler ve yasama organlarının, çocukların problemli davranışlarını tespit edebilme yetisine sahip olması gerektiği kaydedildi.