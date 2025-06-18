Çocukların Spor Yeteneği Oyunlarla Keşfediliyor

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılından bu yana hayata geçirilen 'Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları' projesi, çocukların spor yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Melihşah Katman'dan Önemli Açıklamalar

Proje yürütücüsü ve atletizm antrenörü Melihşah Katman, 6 yıl içerisinde kent genelindeki pek çok okulda etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu yıl gerçekleştirdikleri 66 etkinlikte çocukların atletizmin koşu, atma ve atlama branşları ile tanıştırıldığını kaydetti.

Eğlenceli Oyunlarla Öğrenme

Katman, 'Sürat yarışı, bayrak yarışı, hedefe roket atma, çapraz sıçrama ve durarak uzun atlama' gibi oyunlarla çocuklara atletizmin ulaşılabilirliğini gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca, projede hedefin çocuklara spor sevgisini aşılayarak onları ülke sporuna kazandırmak olduğunu belirtti.

Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Katman, etkinliklerin sonunda keşfedilen çocukların aileleriyle iletişime geçerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde eğitim sürecinin başladığını dile getirdi.

Başarı Hikayeleri

Proje sayesinde 44 bin çocuk etkinliklere katıldı ve bunlar arasından Türkiye şampiyonları ve milli sporcuların çıktığını ifade eden Katman, 2019 yılından bu yana yüzlerce öğrenciyi çeşitli branşlara yönlendirerek eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ekran Bağımlılığına Karşı Spor Önerisi

Katman, çocukların ekran bağımlılığı ve obezite sorunlarını sporla çözebileceklerini belirterek, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin Mutluluğu

Sudurağı Karaman Bey İlkokulu öğrencisi Eymen Akkoyun, etkinliği sevdiğini ve tekrar gelmelerini istediğini belirtti. Bir başka öğrenci Gülşen Çalışkan ise etkinlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri atletizmle tanıştırılıyor. Atletizm antrenörlerinin gözetiminde kent merkezi, ilçeler ve köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yetenekli bulunmaları halinde aileleriyle iletişime geçilerek spora yönlendiriliyor.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri atletizmle tanıştırılıyor. Atletizm antrenörlerinin gözetiminde kent merkezi, ilçeler ve köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yetenekli bulunmaları halinde aileleriyle iletişime geçilerek spora yönlendiriliyor.