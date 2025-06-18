DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

Çocukların Spor Yeteneği Oyunlarla Keşfediliyor

Karaman'da, çocukların spor yetenekleri 'Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları' projesi ile keşfediliyor. 44 bin çocuk bu süreçte atletizmle tanıştı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:52
Çocukların Spor Yeteneği Oyunlarla Keşfediliyor

Çocukların Spor Yeteneği Oyunlarla Keşfediliyor

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılından bu yana hayata geçirilen 'Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları' projesi, çocukların spor yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Melihşah Katman'dan Önemli Açıklamalar

Proje yürütücüsü ve atletizm antrenörü Melihşah Katman, 6 yıl içerisinde kent genelindeki pek çok okulda etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu yıl gerçekleştirdikleri 66 etkinlikte çocukların atletizmin koşu, atma ve atlama branşları ile tanıştırıldığını kaydetti.

Eğlenceli Oyunlarla Öğrenme

Katman, 'Sürat yarışı, bayrak yarışı, hedefe roket atma, çapraz sıçrama ve durarak uzun atlama' gibi oyunlarla çocuklara atletizmin ulaşılabilirliğini gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca, projede hedefin çocuklara spor sevgisini aşılayarak onları ülke sporuna kazandırmak olduğunu belirtti.

Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor

Katman, etkinliklerin sonunda keşfedilen çocukların aileleriyle iletişime geçerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde eğitim sürecinin başladığını dile getirdi.

Başarı Hikayeleri

Proje sayesinde 44 bin çocuk etkinliklere katıldı ve bunlar arasından Türkiye şampiyonları ve milli sporcuların çıktığını ifade eden Katman, 2019 yılından bu yana yüzlerce öğrenciyi çeşitli branşlara yönlendirerek eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ekran Bağımlılığına Karşı Spor Önerisi

Katman, çocukların ekran bağımlılığı ve obezite sorunlarını sporla çözebileceklerini belirterek, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin Mutluluğu

Sudurağı Karaman Bey İlkokulu öğrencisi Eymen Akkoyun, etkinliği sevdiğini ve tekrar gelmelerini istediğini belirtti. Bir başka öğrenci Gülşen Çalışkan ise etkinlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk...

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri atletizmle tanıştırılıyor. Atletizm antrenörlerinin gözetiminde kent merkezi, ilçeler ve köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yetenekli bulunmaları halinde aileleriyle iletişime geçilerek spora yönlendiriliyor.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk...

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri atletizmle tanıştırılıyor. Atletizm antrenörlerinin gözetiminde kent merkezi, ilçeler ve köy okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, yetenekli bulunmaları halinde aileleriyle iletişime geçilerek spora yönlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı