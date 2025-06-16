Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı!

Devletin sağladığı sosyal desteklerle ilgili müjdeli gelişmeler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesabınıza yatırıldığını duyurdu. Bu destekler, özellikle çocuklu aileler için hayatı kolaylaştıran bir niteliğe sahip.

SED Haziran Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yapıldı?

1 milyar 227 milyon lira bütçe ile gerçekleştirilen SED ödemeleri, Haziran ayında hesaplara yatırıldı. Bu destek, ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol üstleniyor.

SED Desteği Neleri Kapsıyor?

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirtti. SED hizmeti, çocukların sosyal çevrelerinde desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu desteklerle birlikte çocukların, aile ortamında eğitim ve sosyal gelişim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bakan Göktaş'tan Net Mesaj

Bakan Göktaş, sosyal desteklerin sadece finansal bir yardım olmadığını, aynı zamanda çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını vurguladı. Göktaş, "Bu destek ile çocukların ailelerinden uzaklaşmamaları sağlanıyor." diyerek desteklerin önemine değindi.

Haziran Ayı SED Ödemeleri Hesaplarda

Haziran ayı kapsamındaki SED ödemeleri, çocukların sosyal ve eğitim hayatında karşılaştıkları zorlukların aşılması adına gerçekleştirildi. Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gereken tutar hesaplara yatırılmış durumda." dedi.