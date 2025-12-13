DOLAR
Çocukluktan Sınıfa: Rıfat Ilgaz Sempozyumu Nilüfer'de başladı

Nilüfer'de başlayan 'Çocukluktan Sınıfa, Sınıftan Hayata Rıfat Ilgaz Sempozyumu', Ilgaz anısına düzenlenen yıl boyu etkinlikleri taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:33
Çocukluktan Sınıfa: Rıfat Ilgaz Sempozyumu Nilüfer'de başladı

Çocukluktan Sınıfa: Rıfat Ilgaz Sempozyumu Nilüfer'de başladı

Nilüfer Belediyesi’nin 2025 boyunca sürdürdüğü Rıfat Ilgaz etkinlikleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılan sempozyumla sona eriyor. 'Çocukluktan Sınıfa, Sınıftan Hayata Rıfat Ilgaz Sempozyumu' iki gün boyunca yazarın edebi mirasını ve yaşamını masaya yatıracak.

Açılış ve sergi

Sempozyum, editörlüğünü Turgay Fişekçi’nin üstlendiği Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın sergisinin açılışıyla başladı. Etkinlik, çok sayıda yazar, akademisyen ve edebiyatseveri bir araya getirdi.

Nilüfer’in yıl boyu çalışması

Nilüfer Belediyesi, 2025 yılı boyunca toplumun farklı kesimlerini Ilgaz’ın eserleriyle buluşturdu. Belediye başkanı Şadi Özdemir açılışta, proje kapsamında 142 farklı oturum düzenlendiğini ve 4 bin 500’den fazla edebiyatseverle buluştuklarını aktardı. Özdemir, Ilgaz’ı okullarda, kütüphanelerde ve fabrikalarda; çocuklar, gençler, kadınlar ve işçilerle buluşturarak yazarın toplumla kurduğu bağı Nilüfer’in her köşesine taşıdıklarını vurguladı.

Konuşmalar ve vurgular

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, yapılan etkinliklerin Ilgaz’ın düşünce dünyasını kente taşımak açısından değerli olduğunu söyleyerek, yazarın eserlerinin nesiller boyu kalıcı bir kültürel miras sunduğunu ifade etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise Ilgaz’ın siyasi duruşu nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve yazarın eserlerinin yıllara rağmen canlılığını koruduğunu belirtti.

Ailesi adına söz alan gelin Nilgün Ilgaz, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek Ilgaz’ın aydınlanmacı duruşu ve eserlerindeki işçi, öğrenci gibi içten karakterlerin toplum hafızasında yer ettiğini söyledi. Proje Danışmanı Turgay Fişekçi ise Ilgaz’ın sadece Hababam Sınıfı ile anılmaması gerektiğini; 1940 toplumcu kuşağının önemli bir ozanı olarak anılması gerektiğini vurguladı.

Açılış bildirisi, armağan ve gösteri

Sağlık sorunları nedeniyle katılamayan yazar Adnan Özyalçıner’in kaleme aldığı açılış bildirisi, C. Hakkı Zariç tarafından okundu. Bildiride Ilgaz’ın 'Sınıf' kitabı nedeniyle yaşadığı baskılara rağmen mizahı aydın sorumluluğuyla kullandığı ve umudunu gençlere bağladığına dikkat çekildi.

Açılış töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilgün Ilgaz, Turgay Fişekçi ve C. Hakkı Zariç, sempozyumun sponsoru Minteks Sanat’ın kurucusu Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman’a günün anısına hediye takdim etti.

Sempozyumun ilk günü, Gül Göker’in yazıp yönettiği ve yazarın hayatını konu alan Bir Yeryüzü Ozanı: Rıfat Ilgaz isimli film-tiyatro gösterimiyle sona erdi.

Programın ikinci günü

Sempozyum, ikinci gününde yapılacak beş oturumun ardından düzenlenecek Yılın Yazarı Öykü Ödülü töreni ile sona erecek.

