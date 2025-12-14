DOLAR
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Kahvaltı Desteği Başlıyor

Kocasinan'da ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık kahvaltılık paketler dağıtılacak 'İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi' için protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:40
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sağlıklı beslenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması hedefiyle hazırlanan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi için Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol töreninde yapılan açıklamalar

Ahmet Çolakbayrakdar törende, projenin ailelere ve öğrencilere önemli katkı sağlayacağını belirterek, ailelerin yükünü hafifletirken öğrencilerin eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, projenin ilk adımını attıklarını vurgulayarak ilçe sınırları içindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli kahvaltılık gıda paketleri ulaştırılacağını aktardı.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise devletin her şartta vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyelerin iş birliğinin ihtiyaç sahibi ailelere sürekli destek sağladığını kaydetti. Kaymakam Ermiş, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek belediyenin hassasiyetinin kıymetli ve örnek olacağını söyledi; Vakıf olarak aile tespiti ve proje sürecinde destek vereceklerini bildirdi.

Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ise projenin pedagojik boyutunun ilkokullardan rehber öğretmenler ve okul müdürleriyle birlikte değerlendirilerek hazırlandığını belirtti ve rehber öğretmenler ile okul müdürlerinin projeye tam destek verdiğini ifade etti.

Dağıtılacak paketlerin içeriği

Okullarda uygun zamanlarda ailelere aylık periyotlarla ulaştırılacak beslenme paketlerinin içerisinde 21 adet kek, 21 adet sade süt, 700 gram kaşar peyniri, 1 kilogram beyaz peynir, yarım kilogram eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm yer alacaktır.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin düzenli takip edilerek ilkokuldan ortaokula kadar sürecek şekilde ihtiyaç duyulan her noktada desteğin sürdürüleceğini belirtti ve Kaymakam ile Millî Eğitim Müdürüne destekleri için teşekkür etti.

