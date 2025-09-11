Colorado'da Evergreen Lisesi'nde Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Ağır Yaralı

Colorado'daki Evergreen Lisesi'nde 16 yaşındaki öğrencinin açtığı ateş sonucu 2 öğrenci ağır yaralandı; saldırgan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:08
Colorado'da Evergreen Lisesi'nde Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Ağır Yaralı

Colorado'da Evergreen Lisesi'nde Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Ağır Yaralı

Olayın Detayları

ABD'nin Colorado eyaletindeki Evergreen Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ağır yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 16 yaşında bir erkek öğrenci, yerel saatle 12.30'da arkadaşlarına ateş açtı. Saldırgan, iki okul arkadaşını yaraladıktan sonra kendini vurdu.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı; saldırgan, hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Polis, saldırgan ve yaralıların kimliklerini açıklamadı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te