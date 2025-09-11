Colorado'da Evergreen Lisesi'nde Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Ağır Yaralı

Olayın Detayları

ABD'nin Colorado eyaletindeki Evergreen Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ağır yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 16 yaşında bir erkek öğrenci, yerel saatle 12.30'da arkadaşlarına ateş açtı. Saldırgan, iki okul arkadaşını yaraladıktan sonra kendini vurdu.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı; saldırgan, hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Polis, saldırgan ve yaralıların kimliklerini açıklamadı ve olayla ilgili inceleme başlattı.