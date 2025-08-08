Çolpan İlhan 89. Doğum Gününde Anıldı

Çolpan İlhan Mezarı Başında Anıldı

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Çolpan İlhan, 89. doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı. Anma etkinliğine, İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ve ailenin yakınları ile sanatçının hayranları katıldı.

Kerem Alışık'tan Duygusal Açıklamalar

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, ardından basın mensuplarına konuşan Kerem Alışık, annesini şöyle tanımladı: "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmış gibiydi. Elinde kaçak bir yağmurun eylülü, alnı ak, yüzü pak, kaşı kirpiği serin. Öylesine asil, öylesine zarif ve gözleri çağlayandan derin. Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda gibiydi. Onu çok özlüyoruz."

Anne boşluğunun doldurulmasının zorluğuna değinen Alışık, "Çolpan İlhan, tiyatroya, sanata büyük bir sevda duymuştu. O, evimizin barkımızın mukaddes yüzlü annesiydi. 'Ana bağrı kadar temiz.' denir, bu yokluğu anlatmak gerçekten çok zor. Çolpan İlhan, bizim için bir konservatuvardı ve şimdi çok kalabalık bir yokluk hali var. Daha önce de söylediğim gibi, annen yok kimsen yok." ifadelerini kullandı.

Çolpan İlhan'ın Hayatı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 89. doğum gününde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 89. doğum gününde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.