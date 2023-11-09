Çölyak hastası üniversite öğrencileri için sevindiren haber geldi

Yüksek Öğrenim Kurulu, çölyak hastası öğrencilerin glutensiz gıdalara kolaylıkla ulaşabilmesi için üniversitelerden yemekhanelere glutensiz menüler konulmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, Çölyak hastalığı; Bunun buğday, arpa, çavdar şeklindeki tahıllarda bulunan gluten adı verilen proteine ​​karşı hassasiyetten kaynaklanan bir hastalık olduğu yinelendi. Sağlık Bakanlığı arşivlerine göre yazıda 2022 yılının onu itibarıyla Türkiye'de 154 bin 27 kişiye çölyak hastalığı tanısı konulduğu belirtildi.





Yazının içeriğinde; Gıda ve sağlık haklarının temel insan hakları olduğu dikkate alındığında "Gluten intoleransı gelişen kişilerin diyetlerinde glutensiz beslenmenin yer alması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir." denildi.

Bu kapsamda üniversitelerden, kantin/yemekhane ve yiyecek otomatlarında glutensiz ürünlerin bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve çölyak hastası öğrencilerin de katılabilmeleri için yemekhanelere glutensiz menülerin getirilmesi istendi.