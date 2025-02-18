Comanchero Çetesi Üyelerine 262 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

İstanbul'da, organize suç örgütü Comanchero'nun 66 üyesine 262 yıla kadar hapis cezası talepli dava açıldı. Çetenin faaliyetleri detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:02
Comanchero Çetesi Üyelerine 262 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Comanchero Çetesi Üyelerine Dava Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun ele başı ve üyeleri de dahil olmak üzere 66 sanığa 262 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianame, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı ve 18’i tutuklu, 24’ü yakalamalı olmak üzere toplam 66 kişi sanık olarak listelendi. Maliye Hazinesi ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

Comanchero'nun Tarihçesi ve Faaliyetleri

İddianamede, "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen bu örgütün, 1968 yılında Avustralya'da Jock Ross tarafından kurulduğu ve birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlar arasında yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, örgütün, denizaşırı uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, çok sayıda suça karıştığı vurgulandı.

2000 yılından itibaren örgüt, Sydney'de büyük çete savaşlarına neden oldu. Jock Ross'un ardından, Lübnan asıllı Mahmoud Mick Hawi örgütün elebaşılığına getirildi. Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından, Mark Dougles Buddle örgütün lideri oldu. Ancak Buddle, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.

Yazışma Programının Deşifresi ve Çöküş

Buddle'ın tutuklanmasından sonra, Joseph Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru örgütü yönetmeye başladı. Örgütün suistimallerine dair detaylar, "Anom Enterprise" yazışma programının deşifre edilmesi ile ortaya çıktı. Bu program, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin yürütülmesinde kritik rol oynadı.

İddianamede, bu program üzerinden dünya genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, örgütün, Türkiye üzerinden suç faaliyetlerini sürdürdüğü ve gelirlerini aklamak için çeşitli sektörlerde şirketler kurduğu kaydedildi.

Ceza İstemleri ve Yargılama Süreci

Şu an için Joseph Hakan Ayık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 130 yıldan 262 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de suçlamalar yöneltilmekte ve hapis cezaları öngörülmektedir.

Hazırlanan iddianame, 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanma sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağı duyuruldu.

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