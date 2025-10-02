ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İsrail'in Sumud Filosu Saldırısını Kınadı

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı hukuk ve insanlık suçu olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:00
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İsrail'in Sumud Filosu Saldırısını Kınadı

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, İsrail'in Sumud Filosu Saldırısını Kınadı

Rektör Erenoğlu'nun açıklaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in Gazze halkına insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Erenoğlu, yazılı açıklamasında saldırının uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek bunun yalnızca bir hukuk ihlali değil, insanlık onuruna vurulmuş açık bir darbe olduğunu belirtti.

Bu eylemin masum sivillerin hayatını hiçe sayan, uluslararası vicdanı yaralayan ve devlet terörünün en çıplak örneğini sergileyen bir saldırı olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyet zeminine sığmayan bu girişim, tarihe kara bir leke olarak düşmüş, insanlığın ortak değerlerini hedef almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu vahşeti en sert şekilde kınıyor, devletimizin haklı duruşunun yanında durmaya, mazlumların ve Filistin halkının da sesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

