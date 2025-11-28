Çorlu’da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 5 Kadın Kurtarıldı

Çorlu’da sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:32
Tekirdağ Emniyeti’nden eş zamanlı baskın

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesinde sosyal medya ilanları aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Soruşturma sonucunda, sosyal medya platformlarına verilen ilanlar üzerinden para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, fuhuşa zorlandığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

