Çorlu’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı, 5 kadın kurtarıldı
Tekirdağ Emniyeti’nden eş zamanlı baskın
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesinde sosyal medya ilanları aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
Soruşturma sonucunda, sosyal medya platformlarına verilen ilanlar üzerinden para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, fuhuşa zorlandığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
