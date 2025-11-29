Çorlu’da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı; yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletlerin karıştığı iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Kazalar, farklı mahallelerde meydana geldi.

İlk kaza: Kazımiye Mahallesi’nde trafik kazası

İlk kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde gerçekleşti. Eski Shell yönünden Eski İtfaiye istikametine seyreden Y.K.K. idaresindeki motosiklet ile aynı istikametteyken dönüş yapan D.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü Y.K.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza: Cemaliye Mahallesi’nde kontrol kaybı

İkinci kaza, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Salhane Sokak yönüne seyreden E.A. idaresindeki motosiklet, ara sokaktan çıkan başka bir motosiklet nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu kazada da ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.

