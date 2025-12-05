Didim’de Sağanak: Cadde ve Bulvarlar Suyla Kaplandı

Didim'de şiddetli yağmur günlük yaşamı aksattı

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıksız devam eden şiddetli yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle birçok cadde ve bulvar suyla kaplandı, trafik ve yaya geçişinde aksamalara neden oldu.

Cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu

Başta Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Ege Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı olmak üzere ilçe genelinde biriken yağmur suları, bazı noktaları adeta dere görünümüne dönüştürdü. Bu durum hem araç trafiğini hem de esnaf ve vatandaşların günlük işlerini etkiledi.

Belediye ekipleri sahada

Meteoroloji'nin Ege Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından, Didim'deki yağışların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi ekiplerinin sahada olduğu ve gelen ihbarlara göre müdahalede bulundukları öğrenildi.

Yetkililer, oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

