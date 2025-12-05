Putin Hindistan'da: 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz'

Resmi resepsiyon ve stratejik ortaklık vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hindistan’da onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlikte iki ülke marşları çalındı; Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi ile beraberlerindeki yetkililer yer aldı.

Putin, Moskova ve Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklığın eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar gözetimi esasına dayandığını vurguladı ve Rusya’nın Hindistan ile tarihsel dostluğuna yürekten önem verdiğini söyledi. Konuşmasında Hint kültüründen bir atasözüne atıfta bulunarak: "Hindistan’da şöyle dendiğini biliyorum; 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz.' Bu sözler Rusya-Hindistan ilişkilerinin ruhunu, karakterini ve geleneklerini çok iyi bir şekilde yansıtıyor".

Putin, SSCB'den uzmanların Hindistan’ın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını hatırlatarak, iki ülke arasında yürütülen kapsamlı endüstri, enerji ve altyapı projeleri ile uzay programları işbirliğine dikkat çekti.

Rus lider ayrıca, ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasını sağlayan ortak bildirinin 15 yıl önce Aralık ayında kabul edildiğini hatırlattı. Programın ardından Putin, Rusya’ya dönmek üzere Delhi’deki askeri üste bulunan başkanlık uçağına geçti.

Modi ile görüşme ve anma töreni

Ziyaret kapsamında Putin, dün havalimanında Murmu ve Modi tarafından karşılanmasının ardından Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı. Daha sonra Haydarabad Sarayı'nda Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler, ekonomik ve stratejik ortaklık ile Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta barışın sağlanması için ABD ile yürütülen görüşmelerin ayrıntıları ele alındı.

