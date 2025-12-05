Putin Hindistan'da: 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz'

Putin Hindistan ziyaretinde Rusya-Hindistan stratejik ortaklığını vurguladı; 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz' sözleri ilişkilerin ruhunu özetledi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:22
Putin Hindistan'da: 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz'

Putin Hindistan'da: 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz'

Resmi resepsiyon ve stratejik ortaklık vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hindistan’da onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlikte iki ülke marşları çalındı; Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi ile beraberlerindeki yetkililer yer aldı.

Putin, Moskova ve Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklığın eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar gözetimi esasına dayandığını vurguladı ve Rusya’nın Hindistan ile tarihsel dostluğuna yürekten önem verdiğini söyledi. Konuşmasında Hint kültüründen bir atasözüne atıfta bulunarak: "Hindistan’da şöyle dendiğini biliyorum; 'Birlikte yol alıyoruz, birlikte büyüyoruz.' Bu sözler Rusya-Hindistan ilişkilerinin ruhunu, karakterini ve geleneklerini çok iyi bir şekilde yansıtıyor".

Putin, SSCB'den uzmanların Hindistan’ın geleceğinin şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını hatırlatarak, iki ülke arasında yürütülen kapsamlı endüstri, enerji ve altyapı projeleri ile uzay programları işbirliğine dikkat çekti.

Rus lider ayrıca, ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasını sağlayan ortak bildirinin 15 yıl önce Aralık ayında kabul edildiğini hatırlattı. Programın ardından Putin, Rusya’ya dönmek üzere Delhi’deki askeri üste bulunan başkanlık uçağına geçti.

Modi ile görüşme ve anma töreni

Ziyaret kapsamında Putin, dün havalimanında Murmu ve Modi tarafından karşılanmasının ardından Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı. Daha sonra Haydarabad Sarayı'nda Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler, ekonomik ve stratejik ortaklık ile Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta barışın sağlanması için ABD ile yürütülen görüşmelerin ayrıntıları ele alındı.

YENİ DELHİ (İHA) - RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU...

YENİ DELHİ (İHA) - RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU HİNDİSTAN’DA ONURUNA DÜZENLENEN RESEPSİYONDA, "HİNDİSTAN’DA ŞÖYLE DENDİĞİNİ BİLİYORUM; ‘BİRLİKTE YOL ALIYORUZ, BİRLİKTE BÜYÜYORUZ.’ BU SÖZLER RUSYA-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNİN RUHUNU, KARAKTERİNİ VE GELENEKLERİNİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE YANSITIYOR" DEDİ.

YENİ DELHİ (İHA) - RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi