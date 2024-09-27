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Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Üç Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:59
Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Üç Yaralı

Tekirdağ'da Kaza: Üç Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı aracın, Ö.G. tarafından idare edilen 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpışması neticesinde gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu yaralanan araç sürücülerinin yanı sıra bir yolcu da, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın anı, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın meydana gelişini daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

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