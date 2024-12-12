DOLAR
34,88 -0,07%
EURO
36,74 -0,43%
ALTIN
3.044,44 0,07%
BITCOIN
3.511.446,63 0,62%

Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik yavaş ilerliyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:41
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmekte olup, bu kesimlerde trafik akışının yavaş ilerlemesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları arasında İstanbul-Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Kontrol Altında Ulaşım

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, 0-1. kilometreler arasındaki şev çalışmaları nedeniyle Aydın ve Denizli istikametinde ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki Üstyapı Çalışmaları

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Ersin ve Gözeneler kavşakları bölgelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Kavşak Çalışmaları

Ankara Çevre Otoyolu’nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde devam etmekte.

Karahisar Köprüsü'nde Onarım Çalışmaları

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendirilmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı Yolunda Şerit Daraltması

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılmaktadır.

Nefise Akçelik Tüneli'nde Gizli Buzlanma

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon Yolunda Yaya Üst Geçidi Çalışmaları

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37. kilometresinde (Akçaabat-Darıca mevkisi) yaya üst geçidi altyapı imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Yapım Çalışmaları

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometreleri arasında yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük Yolunda Köprü Çalışmaları

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Siyasi Görüşmeler ve Spor Müsabakaları
2
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçişlere Kapandı
3
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
4
Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı, Uyuşturucu İmha Edildi
5
Attu Adası'nın Yerli Lideri İçin Japonya'dan Tazminat Talebi
6
Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak
7
EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin