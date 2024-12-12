Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmekte olup, bu kesimlerde trafik akışının yavaş ilerlemesi ve trafik işaretlerine uyulması büyük önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları arasında İstanbul-Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Kontrol Altında Ulaşım

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, 0-1. kilometreler arasındaki şev çalışmaları nedeniyle Aydın ve Denizli istikametinde ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki Üstyapı Çalışmaları

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Ersin ve Gözeneler kavşakları bölgelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Kavşak Çalışmaları

Ankara Çevre Otoyolu’nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde devam etmekte.

Karahisar Köprüsü'nde Onarım Çalışmaları

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendirilmektedir.

Kayseri-Pınarbaşı Yolunda Şerit Daraltması

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılmaktadır.

Nefise Akçelik Tüneli'nde Gizli Buzlanma

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametinde gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon Yolunda Yaya Üst Geçidi Çalışmaları

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37. kilometresinde (Akçaabat-Darıca mevkisi) yaya üst geçidi altyapı imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Yapım Çalışmaları

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometreleri arasında yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük Yolunda Köprü Çalışmaları

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.