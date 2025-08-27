Çorlu’da Kiracı Biber Gazı Sıkınca Ev Sahibi ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Çorlu’da kiracı biber gazı sıktı: Ev sahibi ve annesi hastaneye kaldırıldı

Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde tartışma büyüdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde, ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracı M.K.'den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre tartışma büyüdü ve M.K. biber gazı kullandı.

Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şikayet üzerine kiracı M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.