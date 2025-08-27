DOLAR
Çorlu’da Kiracı Biber Gazı Sıkınca Ev Sahibi ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da kiracı M.K.'nin biber gazı sıkması sonucu ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kiracı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:04
Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde tartışma büyüdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde, ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracı M.K.'den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre tartışma büyüdü ve M.K. biber gazı kullandı.

Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şikayet üzerine kiracı M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

