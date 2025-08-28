Çorlu'da kiracı ev sahibi ve annesine biber gazı sıktı; serbest bırakıldı

Olayın detayları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan olayda, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'ndeki tartışma büyüdü. İddiaya göre, ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracı M.K'den evi boşaltmasını istedi. Tartışmanın ardından kiracının biber gazı sıktığı belirtildi.

Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olarak şikayet üzerine gözaltına alınan M.K, polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, kiracının ev sahibi ve annesine biber gazı sıktığı anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.