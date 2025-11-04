Çorlu'da Montunu Vermeyince Bıçaklandı: E.B. Sırtı ve Kalçasından Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan E.B., iddiaya göre yolda karşılaştığı kişilerle tartıştıktan sonra sırtı ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B., yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından E.B., sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içinde kaldı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Yerde kanlar içinde bulunan yaralıya ilk müdahaleyi, bölgede görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri yaptı. Zabıta ekipleri yaraya tampon uygulayarak kan kaybını önledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar gerçekleştirilen müdahalenin ardından E.B., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralı, olay yerinde sedyeye alınırken yardım eden zabıta ekiplerine teşekkür etti. Bir gazetecinin "Neden sana saldırdılar?" sorusuna E.B. "Montumu istediler vermedim" şeklinde cevap verdi.

Soruşturma ve Gözaltı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1 şüphelinin Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

