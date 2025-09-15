Çorum Alaca'da Orman Yangını: 30 Kişilik Ekip Müdahale Ediyor

Çorum Alaca'da orman yangınına müdahale sürüyor

Güncelleme: Çorum'un Alaca ilçesi Büyükhırka köyünde otluk arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahalede Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve toplam 30 kişilik personel görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve yerel destek

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de destek veriyor. Ekipler alevlerin yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Vatandaşın ifadesi

Yüksel Çağır, gazetecilere yangının ilk olarak bir tarlada başladığını belirtti. Çağır, "Anız yakılması sonucu çıkan alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı" dedi ve ekledi: "Büyükhırka köyünde anız yakılmış. Anız da bizim meşelik ormana sıçramış. Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor ama geride bıraktığı çalı ve çırpılar yıllardır kuruyarak adeta barut gibi olmuş. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tekrar tutuşuyor."

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.