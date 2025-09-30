Çorum Alaca'da Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı — Kaza Güvenlik Kamerasında

Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile elektrikli motosiklet çarpıştı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında gerçekleşti. Rasim K. yönetimindeki 06 EHL 599 plakalı elektrikli motosiklet ile Yakup Y. idaresindeki 66 T 2766 plakalı taksi çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş şeklini kayıt altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

