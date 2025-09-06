Çorum Alaca'da traktörün park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Cumhuriyet Meydanı'nda otomobille çarpışan traktör üç araca çarptı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Cem A. idaresindeki 19 AES 721 plakalı traktör, Cumhuriyet Meydanı'nda Hakan K.'nin kullandığı 06 TNL 80 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, park halindeki 3 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler yaralanmadan kazayı atlattı.
Kaza anı görüntüleri, olayın oluş şeklini net şekilde yansıtıyor.