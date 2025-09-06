DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.396,99 0,68%

Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün otomobille çarpışıp park halindeki 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi; sürücüler yaralanmadı, polis sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 01:56
Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Çorum Alaca'da traktörün park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Cumhuriyet Meydanı'nda otomobille çarpışan traktör üç araca çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cem A. idaresindeki 19 AES 721 plakalı traktör, Cumhuriyet Meydanı'nda Hakan K.'nin kullandığı 06 TNL 80 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, park halindeki 3 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler yaralanmadan kazayı atlattı.

Kaza anı görüntüleri, olayın oluş şeklini net şekilde yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılması Talimatı
2
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası
3
Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
4
Falk: İsrail'i Kınamamak da 'Diplomatik Suç Ortaklığı' — Gazze Mahkemesi'nde İngiltere İddiaları
5
Trump: 2026 G20 Zirvesi Miami'de — Doral Golf Tesisleri'nde yapılacak
6
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi
7
Adıyaman Besni'de Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire