Çorum-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili: Sürücülere Uyarılar Yapılıyor

Çorum-Ankara kara yolunda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler uyarılıyor, kontroller artırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:58
Çorum-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili: Sürücülere Uyarılar Yapılıyor

Çorum-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisi

Çorum-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatleriyle birlikte etkisini artırdı. Yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı ve sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Emniyet Ekiplerinden Önlem

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, olumsuz koşullara karşı güzergahlarda kontrol tedbirlerini artırdı. Ekipler, yaşanan sis nedeniyle kazaların önlenmesi adına sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücüler, dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda bilgilendirildi. Uyarılar, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önem arz ediyor.

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