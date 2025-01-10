Çorum-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili: Sürücülere Uyarılar Yapılıyor

Çorum-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisi
Çorum-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatleriyle birlikte etkisini artırdı. Yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı ve sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Emniyet Ekiplerinden Önlem
Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, olumsuz koşullara karşı güzergahlarda kontrol tedbirlerini artırdı. Ekipler, yaşanan sis nedeniyle kazaların önlenmesi adına sürücülere uyarılarda bulundu.
Sürücüler, dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda bilgilendirildi. Uyarılar, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önem arz ediyor.