Çorum Belediyesi'nden İnşaat Mühendisine Suç Duyurusu: Usulsüzlük Tespit Edildi

Çorum Belediyesi'nden İnşaat Mühendisine Suç Duyurusu

Çorum Belediyesi, statik proje hesap raporlarında usulsüzlük yaptığı belirlenen bir inşaat mühendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, belirtilen mühendisin, yapı ruhsatı başvurusuna eklenen bazı belgelerde program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edildi.

Usulsüzlük İddiası ve Başlatılan Çalışmalar

Belediye yetkilileri, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, konunun yerel basında yayımlanan haberlerle gündeme geldiğini belirtti. Haberlere göre, Çorum'da inşaat sektöründe sorunlara yol açan bu durum, bazı projelerin usulüne uygun yapılmadığını ortaya koyuyor.

Açıklamada, müdürlüğün konu hakkında başlattığı ön tahkikat neticesinde hızlı bir şekilde harekete geçildiği ifade edildi. Yapı denetim firmalarından konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla, üniversite öğretim elemanlarından ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlanarak 2 Nisan'a kadar teslim edilmesi talep edildi.

Hitit Üniversitesi İle İş Birliği

Buna göre, Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar başlamış durumda. Performans raporlarının sonuçlarına göre gerekli hukuki işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, söz konusu inşaat mühendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğine de idari yaptırım için yazı gönderilmiştir. Çorum Belediyesi’nin yanı sıra, valilik de süreci yakından takip etmektedir.

Yapılacak analiz raporları ve kurul raporlarına göre süreç titizlikle yönetilecek ve hukuki olarak gereken adımlar atılacaktır.