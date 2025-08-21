Çorum Belediyesi Personeline 90 Bin Lira Banka Promosyonu

Anlaşma ve ödeme detayları

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında varılan mutabakatla, belediye personeline toplam 90 bin lira banka promosyonu ödeneceği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre promosyonun 83 bin lirası nakit ve 7 bin lirası alışveriş puanı olarak dağıtılacak.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, görüşme kapsamında Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. İki kurum, banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı.

Aşgın, yapılan görüşmelerin ardından belediyeye verilen en yüksek teklifin 80 bin 500 lira olduğunu, görüşmelerle bu rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

Desteğinden ötürü Halkbank Genel Müdürü Aslan'a teşekkür eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 lira olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin liraya çıkardık."

Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak.

Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.