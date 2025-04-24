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Çorum'da 25 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:50
Çorum'da 25 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çorum'da, İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda kalan 25 öğrenci, yemek yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, gerekli tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak inceleme başlatacak.

Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Çorum'da yurtta kalan 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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