Çorum'da 3 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza, İsmail A. yönetimindeki 19 DH 234 plakalı otomobilin, Samsun-Ankara kara yolunun Sungurlu Taşköprü kavşağında Ramazan A. tarafından kullanılan 34 BAF 701 plakalı otomobille çarpışmasının ardından meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle İsmail A.'nın aracı, yolda park halindeki Emre K. idaresindeki 53 BB 280 plakalı otomobile de çarptı.

Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Meryem K, Zeki E. ve Orhan Ç. hastaneye kaldırılmak üzere ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.