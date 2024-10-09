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Çorum'da 5,80 Promil Alkolle Araç Kullanan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Çorum'da alkollü araç kullanan sürücüye yüksek ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:11
Çorum'da 5,80 Promil Alkolle Araç Kullanan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Çorum'da Alkollü Sürücüye Ağır Ceza

Çorum'da, yol ortasında aracını park eden bir sürücü, 5,80 promil alkol ölçümü ile 40 bin lira ceza aldı.

Olayın Gelişimi

Osmancık ilçesinden Çorum'a seyahat eden M.S. (45), Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde aracını yol ortasında durdurdu. Bu sırada, farklı bir olay nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, aracı kontrol ettiklerinde sürücünün alkol aldığını fark etti.

Yüksek Alkol Seviyesi ve Ceza Uygulaması

Sürücü, kontrol sonrası 5,80 promil alkollü olarak belirlendi. Yapılan incelemelerde M.S.'nin daha önce 7 kez ehliyetinin alındığı tespit edildi ve bu nedenle kendisine 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, sürücü belgesine bu olayla birlikte 8. kez el konuldu.

İfade İşlemleri ve Araç Trafikten Men

Alkollü sürücü, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü. Aracı ise trafikten men edilerek çekici ile oto park alanına kaldırıldı.

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